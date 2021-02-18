Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi

18.02.2021 09:48

Son dakika 3. sayfa haberi... Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi "Güçlü kadın, güçlü yarın" projesini yürüten sosyal medya fenomeni Ezgi Özanlar, kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kayınbabası hakkında suç duyurusunda bulundu Ezgi...

Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi

"Güçlü kadın, güçlü yarın" projesini yürüten sosyal medya fenomeni Ezgi Özanlar, kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kayınbabası hakkında suç duyurusunda bulundu

Ezgi Özanlar: "Güçlü kadın olarak projeler üretirken tehditler almak üzücü"

"Bu süreç taşıyamayacağım boyutlara geldi"

Avukat Tuba Kastal Sertli:

"Müvekkilim hayatıyla tehdit ediliyor, korkuyor"

ADANA - Adana'da kendi başlattığı "Güçlü Kadın, Güçlü Yarın" projesini yürüten sosyal medya fenomeni kadın, boşanmak istediği eşinin babası tarafından ölümle tehdit edildi. Avukatıyla birlikte kayınbabası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan kadın, "Güçlü kadın olarak projeler üretirken bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" dedi.

Sosyal medyada kendi başlattığı 'Güçlü Kadın, Güçlü Yarın' projesiyle binlerce kadına ulaşan Ezgi Özanlar (27), Lütfü Özanlar ile 2 buçuk sene önce evlendi. Ezgi Özanlar, geçtiğimiz Ocak ayının 25'inde eşine anlaşamadıkları için boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine eşi herhangi bir şey söylemezken genç kadın iddiaya göre kayınbabası H.Ö. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturduğu için evini ayırıp ofisinde kalmaya başlayan genç kadın, tehditlerden bir türlü kurtulamadı.

Kayınbabasından 'Seni Adana'da yaşatmayız' şeklinde tehditler aldığını söyleyen genç kadın avukatı Tuba Kastal Sertli'yle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kayınbabası hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Medeni şekilde ayrılmak istiyorum"

Binlerce kadına güçlü olması yönünde tavsiyelerde bulunurken kendisinin tehdit edildiği için üzüldüğünü söyleyen Ezgi Özanlar, "Ben medeni bir şekilde ayrılmayı beklerken eşimin ailesi tarafından tehditler aldım. Evlendiğim için Adana'ya geldim. Adana'yı çok seviyorum ve burada kendime iş kurdum. İşime devam edip burada yaşamak istiyorum fakat 'Adana'da yaşayamazsın' diye tehditler alıyorum. Böyle tehditler almak beni aşırı derecede üzdü. Kadınların bu derece güçsüz görünmesine karşıyım. Güçlü kadın olarak projeler üretirken bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü" diye konuştu.

"Taşıyamayacağım boyutlara geldi"

Tehditler nedeniyle kaldığı ofisine kameralar taktırdığını belirten Özanlar, "Eşimin ailesi tarafından tehdit aldıktan sonra hayatımda gerekli önlemleri aldım aslında. Ofisime kameralar taktırdım. Her yere ekip arkadaşımla gidip geliyorum. Bu süreç taşıyamayacağım boyutlara geldi. Ben bugün savcılığa suç duyurusunda bulundum. Diliyorum ki kadınlar artık güçlü olarak hayata devam edebilecek duruma gelir ve bu tarz tehditlerle karşılaşmazlar. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Gerekeni yaptım. Gerekene artık hukuk karar verecek" ifadelerini kullandı.

"Nasıl algılıyorsanız öyle diyorlar"

Avukat Tuba Kastal Sertli de müvekkilinin hayatıyla tehdit edildiğini ve korktuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Müvekkilim 'Güçlü Kadın, Güçlü Yarın' projesini yürüten bir kadın olarak boşanma aşamasında. Sırf boşanmak istediği için tehdit ediliyor. Kadın olarak eğitimli, başarılı ve ayaklarınızın üzerinde duruyor olmanız tehdit edilmenizi engellemiyor. Bizim savcılık suç duyurusundaki amacımız kadınları destekleyen, onlar için bu kadar çaba sarf eden birinin de tehdide maruz kalıp, bununla yüzleşip diğerlerine örnek olma çabasıdır. Müvekkilime 'boşanırsan Adana'da yaşayamazsın' deniyor. Bu bir tehdit mi diye sorulduğunda 'Nasıl algılıyorsanız öyle' diye cevap veriliyor. Ciddi anlamda şu anda hayatıyla tehdit ediliyor. Dışarıya tek başına çıkamıyor. Korkuyor."

Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi
Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi
Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi
Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi
Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi
Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi
Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kadınlara yönelik proje yürüten sosyal medya fenomenine boşanmak istediği eşinin ailesi tarafından ölüm tehdidi - Son Dakika


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