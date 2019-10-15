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Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak isteyen karısını bıçakladı

Boşanmak isteyen karısını bıçakladı

12 dakika önce

Gaziantep'te yaklaşık iki ay önce doğum yapan karısını hastanede bıçaklayan şahıs ile ilgili hazırlanan iddianamede, karısının boşanmak istemesi nedeniyle bıçakladığı belirtildi.

Boşanmak isteyen karısını bıçakladı, System.String[]

Gaziantep'te yaklaşık iki ay önce doğum yapan karısını hastanede bıçaklayan şahıs ile ilgili hazırlanan iddianamede, karısının boşanmak istemesi nedeniyle bıçakladığı belirtildi.


Gaziantep'te 23 Ağustos 2019 günü yaşanan olayda, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yapan 8 yıllık karısı G Y.'yi 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı. A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın iddianamesi de hazırlandı. İddianamede, şüpheli A Y.'nin eşini sürekli darp ettiği ve bu nedenle de karısının şahıstan ayrılmak amacıyla boşanma davası açtığı belirtildi. İddianamede olay günü A.Y'nin, doğum yapan karısı G Y.'yi hastaneye ziyarete gittiğini ve "bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun" diyerek tartışmaya başladığı yer alırken, ardından ise A.Y'nin karısını elindeki ekmek bıçağı ile saldırarak yaraladığının da yer aldığı iddianamede, Güldane Y.'nin yüzünden, kolundan, başından bıçakladığı, dişlerini kırdığı ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı ifade edildi. - GAZİANTEP

Asliye Ceza Mahkemesi, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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