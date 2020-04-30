Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavidayla yaralayıp kaçan, ardından sosyal medyadan 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunan şahıs parkta uyurken gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, hakkında 'hırsızlık, yaralama, tehdit, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet ve gasp' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Hakan G. (42), önceki gün akşam merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) tornavidayla 11 yerinden yaralayarak kaçtı. Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan zanlı, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu. Yaraladığı eşine sosyal medya hesabından tehditler savuran zanlının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı dün gece, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir parkta yatarken yakalandı.



Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN