Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı - Son Dakika
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Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı

04.04.2022 10:03
Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı

Samsun'un önde gelen sanayicilerinden Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, eşiyle kavga ettikten sonra bir anlık öfkeyle eşyalara aseton döküp, yaşadığı evi ateşe verdi. Binaya sıçrayan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan eş, şikayetçi oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yeşilyurt daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'da eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen erkek, bir anlık öfke ile yaşadığı evi ateşe verdi. Samsun'un önde gelen sanayici işadamlarından Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, geçtiğimiz yıllarda Güneş Yeşilyurt ile evlendi. Çift, Ümraniye ilçesi Çamlık mahallesinde bir binada ikamet ediyordu.

GİYSİLERİ YAKMAK İSTEDİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, geçtiğimiz yıl yaz ayında 30 yaşındaki genç adam, evli olduğu Güneş Yeşilyurt ile evde olduğu bir anda taraflar tartışmaya başladı. İddiaya göre evli olduğu kadının kendisinden boşanmak istediğini öğrenen genç adam önce küfürler ve hakaretler savurdu ardından içinde bulunduğu bunalım nedeniyle kadının kıyafetlerine aseton dökerek yaktı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü.

YANGINDAN YARGILANIYOR

Meydana gelen kıvılcımlar büyüyerek binaya sirayet etti. Oluşan yangın nedeniyle konutun tamamında islenme ve tavanda çökme ile binanın dış cephesinde hasarlar ve islenme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

KISA BİR TUTUKLULUK YAŞADI

Orhan Yeşilyurt, gözaltına alındıktan sonra ifadesinde işlediği suçu kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yeşilyurt, bir süre sonra serbest bırakıldı. Genç adam hakkında, 'Kasten yangın çıkarma ve Mala zarar verme suçlarından' dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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Boşanma, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı - Son Dakika


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