Boşanmak İsteyen Kocasını Fetö'cü Diye İhbar Etti

Kayseri'de boşanmak istediği karısının FETÖ'cü olduğu ihbarı ile 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında dava açılan koca, mahkemece beraat etti.

Kayseri'de boşanmak istediği karısının FETÖ'cü olduğu ihbarı ile 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında dava açılan koca, mahkemece beraat etti.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık G.Ç., avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Boşanmak istediği eşi tarafından iftira atıldığını söyleyen tutuksuz sanık G.Ç., mahkemede şunları söyledi:



"Eşim M.Ç.'nin iftiralarını kabul etmiyorum. Kendisinden boşanmak istediğim için iftira attı. Boşanma aşamasındayız, 1 çocuğumuz var. Boşanma sırasında barışma talebi oldu, kabul etmedim, tehdit edip iftira attı. 2010 yılında üniversiteden mezun olunca iş aradım, bulamadım. Beni bunların dershanelerinden aradılar, görüşmeye gittim. Referans olmadan öğretmen almadıklarını, ancak benim elim yüzüm düzgün olduğu için sözleşmeli asgari ücretle işe alacaklarını söylediler. Daha iyi şartlarda iş bulamadığım için kabul ettim. Eşimin yöneticilik yaptığı, evimde toplantı düzenlediğim iddiaları yalandır. Eşim silahlardan bahsetmiş, askere dahi gitmedim, hayatımda elime silah almadım. Telefonumda bir işaretli program olduğunu söylemiş, bilgi yarışma programını örgüte ait program demiş. Örgüte ait dökümanları attığımı, 1 dolar taşıdığımı iddia etmiş, medyadan duyduğu şeyleri benim üzerime iftira atmıştır" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık G.Ç.'ye eşi M.Ç.'nin soyut iddiaları dışında delil bulunmadığından beraatına karar verdi. - KAYSERİ

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