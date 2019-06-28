Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen yengesini darbettiği iddiası
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Boşanmak isteyen yengesini darbettiği iddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yengesini darbettiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Boşanmak isteyen yengesini darbettiği iddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yengesini darbettiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, S.G, ağabeyinin evine giderek boşanmak isteyen yengesini darbetmeye başladı.
Bu sırada araya girmeye çalışan kadınları da bıçakla tehdit eden S.G, evde bulunan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve darbedilen kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:06 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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