Boşanmak isteyen yengesini darbettiği iddiası
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yengesini darbettiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:06 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde yengesini darbettiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, S.G, ağabeyinin evine giderek boşanmak isteyen yengesini darbetmeye başladı.
Bu sırada araya girmeye çalışan kadınları da bıçakla tehdit eden S.G, evde bulunan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve darbedilen kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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