Son Dakika Haberleri: Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

54 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi tarafından öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi.

Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi tarafından öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi.


Dün sabah saatlerinde İzmir'in Çiğli ilçesinde iddiaya göre boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi Erdoğan Sarıyıldız tarafından tabancayla öldürülen Özlem Sarıyıldız İzmir'de defnedildi. Buca Hüdavendigar Ceylan Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz kadının akrabaları katıldı. Namazın ardından Sarıyıldız'ın cenazesi Buca Yeni Mezarlığına defnedildi. Eşini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız'ın cenazesi ise memleketi Trabzon'a gönderildi. - İZMİR

Çiğli, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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