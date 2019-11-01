Son Dakika Haberleri: Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu

Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu

6 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.

Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.


Alınan bilgiye göre Ayancık ilçesinde öğretmenlik yapan Ceylan A. (28), iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi tarafından darp edilerek kaçırıldı. Yakın tarihte cezaevinden çıkan Murat C., Ceylan A.'yı kaçırdığı sırada engel olmak isteyen kayınvalidesi Hamide A.'yı silahla yaraladı. Yaralanan Hamide A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamide A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekiplerince Murat C. ve darp edilerek kaçırılan Ceylan A. her yerde aranıyor. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
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