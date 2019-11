Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu

Sinop'un Ayancık ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.



Alınan bilgiye göre Ayancık ilçesinde öğretmenlik yapan Ceylan A. (28), iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi tarafından darp edilerek kaçırıldı. Yakın tarihte cezaevinden çıkan Murat C., Ceylan A.'yı kaçırdığı sırada engel olmak isteyen kayınvalidesi Hamide A.'yı silahla yaraladı. Yaralanan Hamide A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamide A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekiplerince Murat C. ve darp edilerek kaçırılan Ceylan A. her yerde aranıyor. - SİNOP