Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

18.09.2022 14:26

Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Hatice Tanış'ı tabancayla vurarak katleden Mustafa Tanış, peşindeki polislere yakalanacağını anlayınca aynı silahla aracında canına kıymaya kalkıştı. Ağır yaralanan Tanış, tedaviye alındı.

Kırşehir'de M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'nde bulunan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti.

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

KENDİ KAFASINA SIKTI

Olayın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.T. ise Ankara- Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Eşini öldüren koca, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı Eşini öldüren koca, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu
Kaynak: İHA

Kervansaray, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:36 Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 14:32:38. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement