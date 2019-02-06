Boşanmak Üzere Olduğu Eşini Öldüren Katil Koca Samsun'da Yakalandı

Bursa'da dün boşanmak üzere olduğu karısını silahla öldürerek kayıplara karışan katil kocanın Samsun'a kaçtığını tespit eden Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı kocayı suçta kullandığı silahla birlikte yakalayarak Bursa'ya getirdi.

Bursa'da dün boşanmak üzere olduğu karısını silahla öldürerek kayıplara karışan katil kocanın Samsun'a kaçtığını tespit eden Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı kocayı suçta kullandığı silahla birlikte yakalayarak Bursa'ya getirdi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Dumplupınar Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan bir kargo firmasında meydana geldi. Aynur C.'yi telefonla arayan bir kişi, kargosu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aynur C. kargo firmasına gitti. Tam kargoya giren kadın, arkasından gelen kocası Ali C. tarafından vuruldu. Tabancayla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



Olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali C.'nin Samsun'un Çarşamba ilçesine gittiğini tespit etti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen ekipler, yapılan çalışmaların sonunda kocayı suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalamayı başardı. Gözaltına alınan koca Samsun'dan Bursa'ya getirdi. Katil kocanın emniyet sorgusu devam ediyor. - BURSA

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