Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı mahkemeye çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı mahkemeye çıkmadı - Son Dakika

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı mahkemeye çıkmadı

7 saat önce

Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, boşanmak üzere olduğu eşini öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davanın Maseru Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmasına sağlık durumunu gerekçe göstererek katılmadı.

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı mahkemeye çıkmadı, System.String[]

Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, boşanmak üzere olduğu eşini öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davanın Maseru Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmasına sağlık durumunu gerekçe göstererek katılmadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Thabane'nin Özel Sekreteri Thabo Thakalekoala, yaptığı açıklamada, sağlık kontrolü için Güney Afrika'ya giden Başbakanın hakim önüne çıkamayacağını bildirdi.

Thomas Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından iki gün önce boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan iddiaları reddetmişti

Öte yandan Thomas Thabane'nin olaydan bir süre sonra evlendiği Maesaiah Thabane ise 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.

Başbakan Thabane ise eski eşinin ölümüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunarak, olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Paseka Mokete, dün yaptığı açıklamada, Başbakan Thabane'nin bugün Maseru Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağını kaydetmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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