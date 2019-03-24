Boşanmak Üzere Olduğu Eşinin Evini Ateşe Verdi
54 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Murat Y., iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.'nin evini ateşe verdi.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, Murat Y., iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Pınar
Y.'nin evini ateşe verdi. Yangında dairenin büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken şüpheli Murat Y., suçlamayı kabul etmedi.
Yangın, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi 8. Sokak'taki apartmanda çıktı. İddiaya göre Murat Y, boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.'nin evine geldi. Kimsenin olmadığı sırada eve balkondan giren Murat Y, daireyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Olayın ardından gözaltına alınan Murat Y.'nin ifadesinde eşiyle aralarında sorunlar olduğunu, ancak yangınla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: DHA
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