Boşanmak üzere olduğu eşinin kapsına dayanan kocaya elektronik kelepçe - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddet gördüğünü iddia eden ve boşanma aşamasında olduğu eşinin kapısına dayanarak korku dolu anlar yaşamasına sebep olan kocaya elektronik kelepçe takıldı.

Karasu'da 6 yıldır evli olduğu eşinden evliliğinin ilk gününden itibaren şiddet gördüğünü iddia eden Derya Yavuzyiğit, bir buçuk yıldır süren boşanma davası sırasında eşinden sürekli psikolojik şiddet gördüğü anları sosyal medyadan paylaşarak yardım istemişti. Yavuzyiğit'in yardım çağrısının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri boşanma aşamasındaki çiftin ifadelerini aldı. Derya Yavuzyiğit'in şikayetiyle başlayan sürece Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) de dahil oldu. Emniyetten ŞÖNİM'e yapılan müracaatın ardından süreç mahkemeye taşındı. ŞÖNİM'in talebiyle mahkeme heyeti boşanma davası devam eden R.Y.'ye elektronik kelepçe, Derya Yavuzyiğit'e ise kelepçe sinyal alıcısı takılmasına karar verildi.

Elektronik kelepçe takılan R.Y.'nin Derya Yavuzyiğit'e belirlenen mesafenin altında yaklaştığı anda ise sistem alarm vererek polislerin müdahale etmesini sağlayacak. Elektronik kelepçe uygulaması 6 ay süreyle devam edecek. - SAKARYA