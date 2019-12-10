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Boşanmak üzere olduğu karısını bıçakladı

6 saat önce

Amasya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla yaraladı.

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Amasya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla yaraladı.

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evlerinde, Cemile Karakoç (37) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Muammer Karakoç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer Karakoç bıçakla eşini boğazından ve yüzünden yaraladı.

Cemile Karakoç, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve eşinin işlettiğini simit fırınının camlarına da zarar veren Muammer Karakoç'un yakalanması için polis çalışma başlattı.

Çiftin 2 çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı
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