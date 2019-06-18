Son Dakika Haberleri: Boşanmalar obeziteye yol açıyor
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Boşanmalar obeziteye yol açıyor

1 saat önce

LONDON School of Economics'in (LSE) araştırmasına göre ebeveynleri boşanan özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar, daha fazla kilo alıyor.

Boşanmalar obeziteye yol açıyor, System.String[]
LONDON School of Economics'in (LSE) araştırmasına göre ebeveynleri boşanan özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar, daha fazla kilo alıyor. Sonuçları Demography dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2000 ile 2002 yılları arasında İngiltere'de doğan 7 bin 574 çocuğun verileri incelendi. Çocukların sırasıyla 9 aylık; 3, 5, 7, 11 ve 14 yaşlarındaki verilerine bakıldı. Çocukların boylarına, ağırlıklarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine bakılarak vücut kitle endeksleri hesaplandı. Çalışma sadece çocukların biyolojik anne-babasının ayrılmasının sonuçlarına odaklanıyor. Daha sonra birleşen ailelerin çocukları analizin içinde yer almadı.

'36 AY İÇİNDE ÇOCUKLAR OBEZ OLABİLİYOR'

Araştırmada çocukların ebeveynlerinin boşandığı 24 ay içinde, anne-babası birlikte olan çocuklara kıyasla daha fazla kilo aldıkları belirlendi. Anne-babası ayrılmış çocukların, boşanmadan sonraki 36 ay içinde çok kilolu ya da obez olmaları olasılığının da arttığı tespit edildi. Araştırma ebeveynlerin ayrılmasını 'uzun vadede sonuçları olan bir süreç' olarak tanımlıyor. Bilim insanları çalışmanın odağının 11 yaşındaki çocuklarda durduğu için verilerin çocukların zaman içindeki kilo alımlarını kapsamadığına işaret ediyor. Uzmanlar ayrılmanın hemen ardından çocukların kilo almasını önleme çabalarının başlaması ve parçalanan aileler için daha iyi sağlık desteği verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:43 
İngiltere, Anne, Güncel
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