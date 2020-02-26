Boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bilecik'te evlenmeler yüzde 1,1, boşanmalar ise yüzde 5,3 azaldı. Bilecik'te boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2019 yılında bin 257 evlenme, 358 boşanma gerçekleşti. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2019 yılında bin 257 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,68 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 378 iken 2019 yılında yüzde 5,3 azalarak 358 oldu.Kaba boşanma hızı binde 1,62 olarak gerçekleşti. Bilecik'te ortalama ilk evlenme yaşı, 2019 yılında erkekler için 28,1 kadınlar için 25,2 oldu.



Öte yandan Bilecik'te boşanmaların yüzde 32,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. - BİLECİK