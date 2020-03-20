Boşanmasını konvoy ve oyun havasıyla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşanmasını konvoy ve oyun havasıyla kutladı - Son Dakika

Boşanmasını konvoy ve oyun havasıyla kutladı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşinden boşanan Rıdvan Eren (27), otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum, kurtuldum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı.

Boşanmasını konvoy ve oyun havasıyla kutladı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşinden boşanan Rıdvan Eren (27), otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum, kurtuldum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı. Kredi çekerek evlenen ve yaklaşık 500 bin TL zararı olduğunu söylen Eren, boşamasını oyun havası eşliğinde oynayarak, kutladı.


Alanya'da yaşayan Rıdvan Eren (27), yaklaşık 1 senedir nişanlı kaldığı kız ile evlenme kararı aldı. Eren, düğün masraflarını için kendisine ait evi ipotek yaparak 450 bin TL kredi çekerek evlendi. Çift, 2 aylık süren evliliğinde şiddetli geçimsizlik ile ailevi sebeplerden dolayı boşanma kararı aldı. Eren, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleterek, arka, yan ve plaka kısmına 'Boşandım çok mutluyum, kurtuldum' yazısı yazdırdı. Damat gibi giyinen Eren, daha sonra da arkadaşlarıyla araç konvoyu oluşturup kornalara basarak şehir turu attı. Konvoyu gören çevredekiler ise şaşkına döndü. Turun ardından Damlataş Mağarası Otoparkına gelen Eren, burada aracından açtığı oyun havası ile boşanmasını oynayarak kutladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kutlamada Eren, bir süre oynadı.


"Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil"


Kutlamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Eren, evliliğinin 2 ay sürdüğünü aktardı. Eren, "Şu anda boşandım çok mutluyum. Düzen üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Tabii bunu sonradan anladım. Bu organizasyonu mutluluğumdan dolayı yaptım. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil. Yaklaşık 500 bin TL bir zararım oldu. Sorun yok ayaktayım çok şükür, boşandım çok mutluyum" dedi.


Evlilikten dolayı çok zarar ettiğini belirten Eren, "200 bin TL'lik takı takmıştım. Takıları da geri alamadım. Ancak sorun yok. Kendileri dini daha iyi bildikleri için yani neyin günah neyin haram olduğunu daha iyi biliyorlar. Ben bir şey demiyorum" diye konuştu.


"Herkes vicdanıyla ve adabıyla evlensin"


Bundan sonra evlenmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruyu da Eren, "Tabi ki olursa olacak" diye yanıtladı. Evlenecek olan gençlere de tavsiyelerde bulunan Eren, "Sadece kendilerini bilsinler yeter. Herkes vicdanıyla ve adabıyla evlensin. Süreç anlaşmalı bir şekilde gidiyorsa sorun yoktur. Bir insan gidişinden belli olur. Biz sadece imza parası 10 bin TL verdik, sadece hava parası" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:11 Kaynak: İHA

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