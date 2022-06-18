Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde teslim edilecek - Son Dakika
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Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde teslim edilecek

18.06.2022 14:55
Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde teslim edilecek

Bolu'da, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftler arasında 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik açılan "Çocuk Görüşme Merkezi" hizmete girdi.

Bolu'da, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftler arasında 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik açılan "Çocuk Görüşme Merkezi" hizmete girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu. Projede pilot illerden olan Bolu'da, çocukların anne veya babaya teslimi sırasında uzman ekiplerin psikolojik destek sundukları "Çocuk Görüşme Merkezi" hizmete girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Mahkeme kararıyla boşanma davası devam eden yada boşanma bitmiş dosyalarda velayetin verildiği kişinin belli aralıklarla çocuğu görme hakkı tanınıyor. Bu çocukları taraflar kendi rızalarıyla teslim etmezlerse diğer tarafa Adli Destek Müdürlüğü'ne müracaat edecek. Biz çocuğu teslim etmesi gereken tarafla iletişime geçerek çocuğun mahkeme kararında öngörüldüğü şekilde tesliminin yapılabilmesi için "Çocuk Görüşme Merkezi"ne getirilmesini isteyeceğiz. Burada psikologlarımız, sosyologlarımız çocuğun psikolojik yönden etkilenmemesi için görüşmeler yapacaklar. Ailelerle görüşmeler yapacaklar. Buralara getirilen çocuklar uzman görevliler aracılığıyla teslimi sağlanacak. Aynı şekilde teslim alan kişi mahkeme kararındaki sürenin sonunda yine aynı usulle çocuğu teslim merkezlerine getirecek. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra uzmanlarımız vasıtasıyla diğer tarafa teslim edilecek" dedi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Çocuk, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde teslim edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde teslim edilecek - Son Dakika
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