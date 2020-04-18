Boşanmış ebeveynler çocuk tesliminin sokağa çıkma muafiyeti sebepleri arasına alınmasını istiyor - Son Dakika

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmelerinde sorun oluşturuyor.



Velayeti elinde bulunduran ebeveyn 20 yaş altına sokağa çıkma yasağını ve hafta sonları büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarını bahane ederek çocukları diğer ebeveyne teslim etmiyor.



Bu durumdan muzdarip olan ve çocuklarını haftalardır göremeyen anne- babalar Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlığa) başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.



İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, sadece hayatın akışı için önemli olan fırıncılar, su tedarikçileri, basın mensupları gibi belli hizmetleri gerçekleştirenleri bu yasaktan muaf tutmakla kalmadı aynı zamanda otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerini de muafiyet kapsamına almıştı.



Başvurularda buna benzer bir maufiyetin, çocuklarını kanunen sadece hafta sonları görecek olan ebeveynlere de tanınması istendi.



Boşanmış ebeveynlerden velayet sahibi olmayan ama mahkeme kararı ile çocuklarını hafta sonları görme hakkı olan ebeveyn boşandığı eşin korona virüsü ve sokağa çıkma yasaklarını bahane ederek çocuğu göstermediğini belirterek bir hak arama kurumu olan Ombudsmanlığa (KDK) şikayette bulundular.



Kamu Denetçiliği Kurumu "Çocuk Tesliminde Hak İhlalerline Yoksulluk Nafakasına İlişkin" özel rapor yayınlamış ve çocuk teslimi hususunda aldığı birçok şikayetle ilgili tavsiye kararı vermişti.



Ombudsman vatandaşlardan gelen bu başvuruları da inceleyerek sorunun çözülmesi için ilgili idareye tavsiyede bulunacak. - ANKARA