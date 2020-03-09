BOSBİR üyelerinden Bursa Model Fabrika'ya ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Bursa Model Fabrika (BMF), Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği (BOSBİR) AŞ. üyesi organize sanayi bölgelerinin temsilcilerini ağırladı.



BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BOSBİR üyesi sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanı ve bölge müdürleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen BMF'yi ziyaret etti.

Heyet, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan merkez hakkında detaylı brifing aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF'nin firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını aktardı.

BMF'nin verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığını kaydeden Burkay, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.