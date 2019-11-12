Son Dakika Haberleri: Bosch Bursa Fabrikası'nın yeni Ticari Genel Müdürü Karin Gilges
Son Dakika Ekonomi Bosch Bursa Fabrikası'nın yeni Ticari Genel Müdürü Karin Gilges - Son Dakika Ekonomi

Bosch Bursa Fabrikası'nın yeni Ticari Genel Müdürü Karin Gilges

6 saat önce

Karin Gilges, Bosch'un Türkiye'deki ilk yatırımı olan ve 1972 yılından bu yana dizel ve benzinli motorlar için enjektör üretimi gerçekleştirilen Bursa'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'na Ticari Genel Müdür olarak atandı.

Bosch Bursa Fabrikası'nın yeni Ticari Genel Müdürü Karin Gilges, System.String[]

Karin Gilges, Bosch'un Türkiye'deki ilk yatırımı olan ve 1972 yılından bu yana dizel ve benzinli motorlar için enjektör üretimi gerçekleştirilen Bursa'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'na Ticari Genel Müdür olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karin Gilges, yaklaşık 7.500 çalışana istihdam sağlayan fabrikada, lojistik, mali işler, insan kaynakları, iç iletişim, stratejik planlama, süreç geliştirme ve sistem analizi fonksiyonlarından sorumlu olacak.

Gilges kariyerine, 1995 yılında Almanya'da Bosch Rexroth'ta Satış ve Lojistik Yöneticisi olarak başladı. Ardından Lojistik Departmanı Müdürlüğü, Finans ve Fabrika Direktörlüğü, Kurum İçi Danışmanlık Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok önemli görev üstlendi.

Bosch'un Almanya ve Çin'deki üretim tesislerinde Ticari Genel Müdür olarak görev alan Gilges, Ağustos 2019 itibarıyla Bosch Türkiye'nin 'amiral gemisi' pozisyonundaki Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'nda Ticari Genel Müdür olarak göreve başladı. (Fotoğraflı)


Bosch, Bursa, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
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