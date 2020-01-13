Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Aydınlı çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Aydınlı çocuklarla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Aydınlı çocuklarla buluştu

15 dakika önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Aydınlı çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Aydınlı çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Aydınlı çocuklarla buluştu.

Bosch Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği çocuk oyunu, 11 ve 12 Ocak'ta saat 12.00 ve 14.00'te, Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

Aydınlı çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binin üzerinde çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Aydınlı çocuklarla buluştu.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan ve Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Aydınlı, Bosch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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