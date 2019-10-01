Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çanakkaleli çocuklarla buluşacak
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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çanakkaleli çocuklarla buluşacak

1 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ekim'de "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Çanakkaleli çocuklarla buluşacak.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çanakkaleli çocuklarla buluşacak, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ekim'de "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Çanakkaleli çocuklarla buluşacak.

Şirketin açıklamasına göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'u aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Çanakkaleli çocuklarla buluşuyor.

Tüm Çanakkale halkının davetli olduğu "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 5-6 Ekim'de Çan Belediyesi Troia Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Çanakkaleli çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Bosch, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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