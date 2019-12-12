Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmir Bayraklı'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmir Bayraklı'da - Son Dakika

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmir Bayraklı'da

6 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile yeniden İzmirli çocuklarla buluşacak.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmir Bayraklı'da, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile yeniden İzmirli çocuklarla buluşacak.


Bosch Ev Aletleri açıklamasına göre, şirket, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binin üzerinde çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, İzmirli çocuklarla yeniden buluşuyor.

Tüm İzmir halkının davetli olduğu Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, Bayraklı'da 14 Aralık'ta saat 12.00 ve 14.00'te Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, 15 Aralık'ta ise saat 12.00 ve 14.00'te 75. Yıl Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı oyun, yeni sezonda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.


Hayvanlar, La Fonten'i yardıma çağırıyor


"La Fonten Orman Mahkemesinde" oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkati çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor.


Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyanın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

Bayraklı, Bosch, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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