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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu

6 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile İzmirli çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile İzmirli çocuklarla buluştu.

Bosch Ev Aletleri açıklamasına göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00'te, Çiğli Belediyesi Konferans Salonu'nda ücretsiz sahnelendi.

İzmirli çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'yi aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan ve Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Sadri Alışık, Bosch, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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