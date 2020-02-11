Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu - Son Dakika

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu

6 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 9-10 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Muğlalı çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 9-10 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Muğlalı çocuklarla buluştu.


Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, tüm Muğla halkının davetli olduğu oyun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.


Muğlalı çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunla eğlenirken öğrendi.

2 ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.


Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan ve bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binin üzerinde çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.


Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.


Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Muğla, Bosch, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:00:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]