Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordulu Çocuklarla Buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordulu Çocuklarla Buluştu

57 dakika önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 09 Şubat tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda ve 10 Şubat'da ise Fatsa Kültür Sarayı'nda ücretsiz çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordulu Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 09 Şubat tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda ve 10 Şubat'da ise Fatsa Kültür Sarayı'nda ücretsiz çocuklarla buluştu.

Şirketin açıklamasına göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği La Fonten Orman Mahkemesinde adlı çocuk oyunu 09 Şubat tarihinde saat 12.00 ve 14.00'te, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda ve 10 Şubat tarihinde saat 12.00 ve 14.00'te, Fatsa Kültür Sarayı'nda ücretsiz sahnelendi.

Ordulu çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Ordu durağında coşkuyla karşılandı.

09 ve 10 Şubat tarihlerinde günde ikişer temsille sahne alan La Fonten Orman Mahkemesinde adlı oyun, Ordulu çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:09 Kaynak: AA

Ordu, Bosch, Ekonomi
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