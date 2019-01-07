Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Rizeli Çocuklarla Buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Rizeli Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ocak'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Rizeli çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Rizeli Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ocak'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Rizeli çocuklarla buluştu.


Şirketin açıklamasına göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" çocuk oyunu, 5-6 Ocak'ta saat 12.00 ve 14.00'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi Küçük Salon'da ücretsiz sahnelendi. Oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan ve bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.


Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Sadri Alışık, Bosch, Güncel
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