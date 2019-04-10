Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu Çocuklarla Buluşacak

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu Çocuklarla Buluşacak

14 dakika önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 13-14 Nisan'da "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Sinoplu çocuklarla buluşacak.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu Çocuklarla Buluşacak, System.String[]
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 13-14 Nisan'da "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Sinoplu çocuklarla buluşacak.

Şirketin açıklamasına göre, tüm Sinop halkının davetli olduğu oyun, saat 12.00 ve 14.00'te Sinop Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Sinoplu çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.


Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine giderek çocuklarla buluşmayı hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, yeni sezonda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:03 Kaynak: AA
Sadri Alışık, Bosch, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Horasanlı Pala, 50 Yıldır Uzattığı Bıyıkları 1,5 Metreyi Geçti Kayıp 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçe Mazbata Almayı Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 09:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu Çocuklarla Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]