Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Uşaklı çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Uşaklı çocuklarla buluştu - Son Dakika

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Uşaklı çocuklarla buluştu

6 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Uşaklı çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bosch Ev Aletleri açıklamasına göre Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu 21 ve 22 Aralık tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00'te, Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Uşak'taki etkinliğinde çocuklar ve ailelere, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar yaşattı.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.

"La Fonten Orman Mahkemesi"nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor.

Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyor ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor.

Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyanın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor.

Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

Sadri Alışık, Bosch, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 'Mahsun'u Berkay Ateş, diziye geri dönüyor
Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı Gerçek ailesini arayan genç kızı, "Ben babanım" diyerek 4 kişi aradı Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv

Son Dakika Haberleri
16:20 Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
16:20 Venedik yine sular altında - Son Dakika
16:20 Ümraniye'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
16:20 Vankamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
16:16 Sivaslının geliri arttı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Uşaklı çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]