Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

– Bosch, Türkiye'deki cirosunu 2018 yılında yüzde 25'lik artışla 19.2 milyar liraya yükseltti. Şirket, konsolide satışlarda 2018 mali yılını yaklaşık 6.5 milyar lira ile kapattı ve böylece bir önceki yılın satışlarına göre yüzde 13'lük bir büyüme kaydetti.Bosch'un geçen yılki ihracat rakamı 12.13 milyar liraya ulaşırken, şirket, Türkiye genel ihracat hacmine yüzde 1.5'lik katkı sağladı. Türkiye'de yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan Bosch, geçtiğimiz yıl 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, "İlk çeyrekteki gelişmemize dayanarak, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018 yılındaki satışları geçmeyi hedefliyoruz" dedi.Bosch'un 2018 yılı sonunda İstanbul'daki genel merkezinde, yakıt enjeksiyonu, fonksiyonel emniyet gibi araç alt sistemlerinin kalibrasyonu ve uygulanması konusunda otomobil markalarına destek sağlamak amacıyla başlangıçta 14 olan mühendis sayısını 2020'ye kadar 40'a çıkması hedefleniyor.Steven Young ayrıca, "Bosch, Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde hem önde gelen bir kullanıcı hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak, Türkiye'de bu konuda itici güç olmaya hazır." dedi.Bosch'un Bursa'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'nda bulunan fiberoptik ağlarının bant genişliği artırılırken fabrikadaki her noktanın kesintisiz şekilde kablosuz ağa bağlanması ile ilgili adımlar planlandı. Manisa Termoteknik Fabrikası da, lojistik süreçlerinin otomasyonu, dijital fabrika ve büyük veri uygulamaları alanlarında Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştiriyor. Bu uygulama ile Manisa, RFID uygulamasını kullanan ilk Bosch Termoteknik fabrikası oldu. (Fotoğraflı)

- İstanbul