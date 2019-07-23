Bosch ve Daimler'e "sürücüsüz park" onayı
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Otomotiv sektörüne parça üreten Robert Bosch GmbH ve Daimler AG otonom park ortaklığı düzenleyici kurumlardan gerekli onayları aldıklarını ve SAE Uluslararası standartlarına göre 4. seviye otomon park parojesinin denemelerine Stuttgart'ta başlayacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
Otomotiv sektörüne parça üreten Robert Bosch
GmbH ve Daimler AG otonom park ortaklığı düzenleyici kurumlardan gerekli onayları aldıklarını ve SAE Uluslararası standartlarına göre 4. seviye otomon park parojesinin denemelerine Stuttgart'ta başlayacaklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, sürücülerin araçlarını teslim noktalarına bırakmaları sonrasında bir akıllı telefon uygulaması kulanarak araçlarını otoparklara bırakabilecekleri ve aynı yolla geri alabilecekleri belirtildi.
Otonom park ortaklığında Bosch altyapısı ve Daimler teknolojisi kullanıldığı belirtilirken, otonom vale özelliğiyle otoparklarda yüzde 20'ye kadar yer tasarrufu sağlanacağı açıklandı. Mercedes Benz
Otonom Sürüş Özellikleri Geliştirme sorumlusu Michael Hafner, "Otonom sürüşe tahminlerden hızlı yaklaşıyoruz. Mercedes-Benz Müzesi'nde sergilenen otonom park özelliği teknolojinin şimdiden ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor" dedi.
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