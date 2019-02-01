BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu. Öte yandan derneğin ismi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

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