BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan
19 dakika önce
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu. Öte yandan derneğin ismi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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