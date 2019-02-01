Son Dakika Haberleri: BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan

BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan

19 dakika önce

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu.

BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan, System.String[]
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu. Öte yandan derneğin ismi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Ekonomi
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