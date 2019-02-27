Son Dakika Haberleri: BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı

BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı

53 dakika önce

Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.

BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı, System.String[]
Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:15 

Meslek Lisesi, Bursa, OSB, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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