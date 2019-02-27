BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı
53 dakika önce
Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.
Bursa OSB
'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:15
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