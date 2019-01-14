BOSİAD Nitelikli Ara Eleman İçin Harekete Geçti

Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçiyor. Bunda da mesleki eğitimin payı oldukça büyük. Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi, sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanın yetiştirilmesi adına oldukça önemli. BOSİAD da bu konuya dikkat çekmek için 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi' başlatıyor. 18 Ocak 2019 Cuma akşamı Merinos AKKM'de düzenleyeceği çok özel gece ile meslek liseli gençlere 'BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ' mesajı verecek olan BOSİAD, mesleki-teknik eğitimi farkındalık ve özendirme yılı ilan ettiği 2019 boyunca, konuyu gündemde tutacak çeşitli etkinliklere de imza atacak. 18 Ocak'taki gecenin sürprizi ise duayen sanayici Ergun Kağıtçıbaşı'nın sözlerini yazıp, sanayicilerin seslendirdiği rap klibi olacak.

MESLEK LİSELİ BAŞARININ TEMELİ

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, diğer ülkelerle rekabet edebilmek, ekonomik alanda üretimi artırmak, sadece satın alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke olabilmek için mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Toplumun en önemli problemlerinden biri olarak ifade edilen işsizlik artarken, biz işverenler de vasıflı işgücü sıkıntısı çeker hale geldik. Aradığımız yetkinliklerin eğitim sistemi tarafından tam olarak karşılanamaması sebebiyle de verimsizlikler oluştuğunu gördük. Mühendis ile çırak arasındaki beceriler için yana yakıla kurslar açmamız bu yüzdendir. Üniversiteye yığılıp diplomalı işsiz, mühendis yetiştirmek yerine, meslek liselerine yönlendirip beceri sahibi ara/aranan elemanlar yetiştirme ihtiyacımız var. Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi, ülkemizdeki nitelikli işgücü ihtiyacına ve gençlerin uzmanlaşarak meslek sahibi olmalarına hizmet edecek önemli çözüm yolları aranmalıdır. Biz de bu gerçekten hareketle Bursa OSB ve BOSİAD olarak, mesleki-teknik eğitimi farkındalık ve özendirme yılı ilan ettiğimiz 2019 boyunca, konuyu gündemde tutacak etkinliklere imza atmaya hazırlanıyoruz. Mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı, bu konuda önder olarak devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmayı, kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla "Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim" başlığı altındaki 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi', 18 Ocak 2019 Cuma akşamı düzenleyeceğimiz konser ile başlayacak. Üretimin neferleri için düzenleyeceğimiz bu çok özel organizasyonda Bursa OSB'de faaliyet gösteren Akteknik Kalıp İmalat AŞ, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, BOSİAD, Elsisan AŞ, MarturFompak International, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ve Türkün Holding çalışanlarından oluşturduğumuz 'İş'ten Sesler Korosu,Şef Kenan Gürel yönetiminde sahne alacak. Yıllardır, makine sesleri arasında üreterek Türkiye için, Bursa için katma değer yaratarak hepsi birer marka olan iş insanları, Türkiye'nin ilk OSB'si olan Bursa OSB'nin kurulmasına öncülük ederek planlı sanayileşmenin de önünü açan BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'nın sözlerini yazdığı bir rap klibi ile bu kez kendi sesleri ile katkı koyacak. Bu konser ve klip ile ilk kez bu kadar samimi olarak geleceğin iyi yetişmiş çalışanları olacak tüm sektörlerin ihtiyacı meslek liseli gençlere 'BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ' mesajı verilecek."

ETKİNLİKLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

18 Ocak 2019'daki ilk etkinliğin ardından "Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim" başlığı altındaki 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'nin tüm hızıyla süreceğini de açıklayan Bayrak, "'Bu fabrikada işe alımlarda meslek lisesi mezunu olması tercih sebebidir' yazılı tabelaları fabrikalarımıza asarak farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir diğer düşüncemiz ise SİAD'larla birlikte Bursa özelinde bir zirve ya da çalıştay düzenlemek. Çalıştayı düzenlemeden önce gelen kuşağı iyi tanımak gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Türkiye Psikologlar Derneği ile yapacağımız araştırmadan sonra da bu zirveyi hayata geçirmeyip planlıyoruz" dedi.