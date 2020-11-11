BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği - Son Dakika

BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği

11.11.2020 09:07
BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği, System.String[]

Meslek liseleri ve temiz çevre başta olmak üzere önemli konularda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren BOSİAD, yeni bir proje için daha düğmeye bastı.

Meslek liseleri ve temiz çevre başta olmak üzere önemli konularda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren BOSİAD, yeni bir proje için daha düğmeye bastı. Gençler ile iş dünyası arasında bağ kuracak Z Planı ile ilgili olarak Üsküdar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Meslek liseleri ve temiz çevre ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri ile ses getiren BOSİAD'ın yeni projesinin hedefinde Z Kuşağı var. Z Planı Projesi ile işverenlerin Z kuşağını anlamasını, işletmelere yeni nesil yetenek katılımını artırmayı, onları elde tutmayı, kucaklamayı, yeni nesil liderler ve yöneticileri çok kuşaklı işyerlerindeki rollerini anlamaları ve benimsemeleri için eğitmeyi amaçlayan BOSİAD ile bilinçli gençler ve bilge nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkan ve 'Z Kuşağı Üniversitede' adlı bir proje geliştiren Üsküdar Üniversitesi, güçlerini ortak paydaları olan gençler için birleştirdi.

Z Kuşağı ile iş dünyasını buluşturacak proje ile ilgili ilk olarak Üsküdar Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı. Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törenle BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan protokolü imzaladı. İmza törenine BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, AR-GE ve Yenilik Politikaları Direktörü Halime Usta Yoğun, Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nebiye Yaşar ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal katıldı.

Çağan: "Gayemiz ülkemize fayda sağlayan bir dernek olmak"

Törende konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, her sivil toplum kuruluşunun sosyal sorumluluk davranışı içinde olması gerektiğini vurgulayarak "Bizim amacımız hem üyelerimize hem de ülkemize fayda sağlayan bir dernek olmak" dedi.

Proje ile ilgili bilgi de veren Çağan, "Liderlik yaşlanıyor ve beceri boşluğu büyümeye devam ediyor. 'Yetenek Ekonomisinde başarılı olan kuruluşlar, insan merkezli ve geleceğe odaklı olacaktır. Biz de BOSİAD olarak işverenlerin Z kuşağını anlamasını, işletmelere yeni nesil yetenek katılımını artırmayı, onları elde tutmayı, kucaklamayı, yeni nesil liderler ve yöneticileri çok kuşaklı işyerlerindeki rollerini anlamaları ve benimsemeleri için eğitirken, kuruluşlarımızın da geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmayı dolasıyla cirolarını da artırmayı hedefliyoruz. Prof. Dr. Sayın Nevzat Tarhan gibi 'Doğru bir politika üretemezsek Z kuşağı kayıp kuşak olacak' diye düşünüyoruz. İş dünyasını yöneten X ve Y Kuşağı, Z Kuşağı'nı anlamadan, beklentilerini doğru belirlemeden ve dahası bugüne kadar ülke kalkınması için yapılanlar bu kuşağa iyi anlatılmadan birlikte yol alabilmek mümkün olmayacaktır. Bu amaçla Sayın Tarhan'ın akademik danışmanlığında ve siz akademisyenlerimizin desteğiyle doğru politikaları üretebilmek, kuşak farkını anlayıp, karşılıklı anlayış geliştirip, ortak bir yol haritasıyla geleceğe birlikte hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küresel sorunun çözümü bizim coğrafyamızdan çıkacak"

Üsküdar Üniversitesi ve BOSİAD işbirliği ile çalışma kapsamında akademik içeriği olan, bilimsel araştırma projeleri geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise, "Projenin fikir ayağını sağlayacak olan bir üniversite var. Topluma ulaşabilecek STK ayağını BOSİAD oluşturuyor, bu işbirliğini yarara dönüştürerek sosyal bilimler alanında nitelikli TÜBİTAK, AB projeleri ortaya koymalıyız. Tarihimizdeki en büyük devlet Osmanlı Devleti. Osmanlı'nın ilk başkenti ise Bursa. O yüzden bu çalışmalara Bursa'dan başlamak çok güzel olacaktır. Bu konu uzun yıllardır kafa yorduğumuz bir konu. Gençlerin bu durumu artık küresel ve bunun çözümü de bizim coğrafyamızdan çıkacak. Bunun için bilimin metodolojisinden faydalanmamız çok önemli. Bu çağda bir iş yapacaksak bilimsel sağlamlıkla yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde her iş hamaset olarak gelip geçiyor. Bilime dayandırdığımız her çalışma küresel etki yapar" ifadelerini kullandı.

Demokrasi kültürünün aileden başladığına dikkat çeken Tarhan, "Demokrasi kültürü aileden başlıyor. Demokrasi kültürünü gençlere öğretebilirsek problem çözmek çok kolaylaşır. Bir ailede demokrasi, özgürlükçülük, eleştirile bilirlik ve katılımcılık varsa o ailede problemler çözülür. Demokrasi metodolojisi insanlığın keşfidir. Bu çağda barışçıl yöntemler geliştirebilmek için, rekabetin barışçıl olabilmesi için bu gereklidir. Kendi coğrafyamızdan başlayarak bu konuda gençlere örnek olmalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. Projede Prof. Dr. Nevzat Tarhan akademik danışman olarak yer alırken; Doç. Dr. Emel Sarı Gökten ve Dr .Aylin Tutgun Ünal akademik çalışmaların içerisinde yer alacak.

BOSİAD Z Planı'nda neler var?

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın akademik danışmanlığında doğru politikalar üretebilmek, kuşak farkını anlayıp, karşılıklı anlayış geliştirip, ortak bir yol haritasıyla geleceğe birlikte hazırlanmak amacıyla başlatılan BOSİAD Z Planı'nın sonuçlarının alınabilmesi için en az 2 yıl sürdürülecek.

Öncelikle iş dünyasına "Hazır veya değil, geliyoruz" mesajı vermek üzere BOSİAD Z Meclisi kurulacak. Z Meclisi, Bursa'daki meslek ve düz liseler ile Uludağ Üniversitesi'nin mühendislik, sosyoloji, psikoloji ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve Bursa OSB'de makine, otomotiv, tekstil ve gıda gibi farklı sektörlerden firmaların tespit edeceği mavi ile beyaz yakalı çalışanlar olmak üzere 78 üyeden oluşacak. Z Meclisi'ne rehberlik etmek üzere kurulacak Z Meclisi Yüksek İstişare Kurulu'nda işveren düzeyinde tüm kuşak temsilcileri de yer alacak. BOSİAD Z Meclisi'nin belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda verilecek eğitimler Z Planı'nın bir diğer ayağı olan BOSİAD XYZ Akademisi tarafından gerçekleştirilecek. Üsküdar Üniversitesi'nin Z Kuşağı Üniversitede' projesi kapsamında hazırlanan Z Kuşağı Eğitim Modüllerinden faydalanılacak olan BOSİAD XYZ Akademisi'nde ayrıca Bursa sanayisi hakkında deneyimler aktarılacak ve üretime yönelik deneyimler yaşatılacak. Yerel, ulusal ve uluslararası sanayiciler, işadamları ve fikir önderleri çalıştaylarda konuşmacı olarak konumlandırılacak. Z Meclisi, çalıştaylar sonrası her yıl sonunda BOSİAD koordinatörlüğünde Z Raporu'nu basın toplantısı ile açıklayacak. - BURSA

BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği
BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği
BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği
BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği
BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği

Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Z Kuşağı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BOSİAD ve Üsküdar Üniversitesi'nden gençler için örnek iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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