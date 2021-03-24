BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak - Son Dakika

BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak

24.03.2021 14:48
BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak, System.String[]

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Z Planı" Projesi için Bursa Valiliği koordinasyonunda işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Z Planı" Projesi için Bursa Valiliği koordinasyonunda işbirliği protokolü imzalandı.

Meslek liseleri ve temiz çevre başta olmak üzere önemli konularda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), gençler ile iş dünyası arasında bağ kuracak Z Planı Projesi ile ilgili önemli bir adım attı. Projelerinde bilimi ön sıraya koyan ve alanında uzman isimlerden destek alan BOSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Bursa Valiliği koordinasyonunda Z Planı Projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile gençlerin karar alma süreçlerinde ve çalışma hayatının her alanına etkin olarak katılımını sağlamak; gençlerin sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek; gençlerle ilgili bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak; gençlerin daha çok sorumluluk üstlenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine getirmek amaçlanıyor. Yine protokol kapsamında, tarafların iş birliğiyle gençlerden oluşan Z Meclisi kurulacak, belirlenen okullar ve kurumlardan Z Meclisi'nde görev alacak öğrencilerin seçilecek, öğrencilerin mezun olmalarından sonra istihdamlarında BOSİAD üyesi işletmeler tarafından öncelik tanınacak, öğrencilerin staj başvurularında; BOSİAD üyesi işletmelerde, işletme kontenjanı dahilinde olmak üzere öncelik verilecek, öğretmenler ve akademisyenler için BOSİAD tarafından eğitimler düzenlenecek, işletme gezileri, çeşitli tanıtım faaliyetleri, mesleki eğitimler, deneyim paylaşımı, kariyer günleri gerçekleştirilecek.

BOSİAD Sosyal Tesisleri'nde imzalanan protokol törenine, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan katıldı.

"Z kuşağı önce mutlu olmak istiyor"

Protokol töreninde konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD'ın misyonunun sanayiciye fayda sağlamak olduğunu belirterek, "Bu projemiz de sanayicinin gündeminde olacak bir konu. Z kuşağı iş hayatına gelmeye başladı. Bizim hayata bakışımız ile onların hayata bakışı farklı. Biz çok çalışıp, çok para kazanıp mutlu olmak istiyorduk. Z kuşağı önce mutlu olmak istiyor. Bizim onlara o iş koşullarını sunmamız lazım. Gelecekte yaşanabilecek sorunu gündeme getiriyoruz. Yeni jenerasyonun endüstriye nasıl adapte olacağının çalışmasını yapmak istiyoruz. Bunun için de bir meclis kurup işverenlerin ve çalışanların veya genç yöneticilerin üstleriyle astlarıyla nasıl bir iletişim kuracakları yönünde çalışma yapmak istiyoruz. Ama bu sosyolojik bir konu. Kendimiz tek başına yönetemeyiz, doğru da olmaz. Bilimsel destek gerekiyor. Bu desteği de üniversitelerimizden alacağız. Biz de iş hayatın bir fayda sağlayacağız. Değerli akademisyenlerimize sanayiye verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bursa sanayimize hayırlı olsun"

BUÜ Rektöre Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversite-sanayi-toplum iş birliği çalışmaları çerçevesinde önemli projelere imza attıkları dile getirerek, "Proje ile geçmiş kuşaklarla Z kuşağı arasında iletişimin nasıl olacağına ilişkin bir çalışma yapılacak. Bu değerli projenin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta Bursa Valiliği olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa sanayimize hayırlı olsun" dedi.

"Çok özgün bir proje"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, BOSİAD'ın çok özgün bir projeye imza attığını ifade ederek, "Bizi de bu projeye dahil ettikleri için teşekkür ediyorum. Sanayide çarkların dönmesi lazım. Bunun için de yetkin ve etkin insanların yetişmesi gerekli. BTÜ'nün birinci misyonu iyi insan yetiştirmek. Bu nedenle, sanayicilerimiz projelerinde yer almak bizim için onur kaynağıdır. Tek varlığımız ve avantajımız genç neslimiz. Bu genç nesli iyi yetiştirip sanayiye entegre etmemiz lazım. Bütün iletişim kazalarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu nedenle çok önemli bir proje. Hayırlı olsun. Türkiye'ye örnek olacaktır" diye konuştu.

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, gençlere yönelik olmasının projeyi değerli kıldığını vurgulayarak, "Sanayicimiz yeni kuşağı daha iyi anlayarak planlamalarını ona göre yapacak. Genç kuşak da sanayinin işleyişini doğru anlayacak ve gelişimlerine katkı olacak. Çok önemli bir çalışma. Z Meclisi'nin işleyişini merakla bekliyorum. Bu iş birliğiyle; doğru adımlar atarak kuşak farkını anlamayı ve karşılıklı anlayış geliştirerek ortak bir yol haritası çerçevesinde geleceğe birlikte hazırlanmayı arzu ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. - BURSA

BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak
BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak
BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak
BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak

milli eğitim bakanlığı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Valiliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BOSİAD Z kuşağını iş dünyası ile buluşturacak - Son Dakika


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