Boskovic Sırbistan'da üst üste ikinci kez yılın kadın sporcusu seçildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Boskovic Sırbistan'da üst üste ikinci kez yılın kadın sporcusu seçildi - Son Dakika Spor

Boskovic Sırbistan'da üst üste ikinci kez yılın kadın sporcusu seçildi

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, ülkesinde ikinci kez üst üste "Yılın En İyi Kadın Sporcusu" ödülünü kazandı.

Boskovic Sırbistan'da üst üste ikinci kez yılın kadın sporcusu seçildi, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, ülkesinde ikinci kez üst üste "Yılın En İyi Kadın Sporcusu" ödülünü kazandı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından ödüle layık görülen Boskovic, Sırbistan Ulusal Meclis Binası'nda düzenlenen törende ödülünü aldı.

Aldığı ödül için büyük gurur duyduğunu belirten Boskovic, "Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından, yılın en iyi kadın sporcusu seçilmek benim için büyük bir şeref. Çabalarımın bu şekilde takdir edilmesi, beni daha iyi noktalara gelmeye ve kendimi geliştirmeye motive ediyor. Yoluma başarılı bir şekilde devam edebilmek için gelecekte de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Tijana Boskovic, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görülmüş ve üst üste üçüncü kez bu ödülü kazanmıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Sırbistan Karadağ, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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