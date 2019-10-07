Son Dakika Haberleri: Boskovic'ten Türkçe yeni sezon mesajı
Son Dakika Güncel Boskovic'ten Türkçe yeni sezon mesajı

Boskovic'ten Türkçe yeni sezon mesajı

1 saat önce

Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Tijana Boskovic, Türkçe olarak verdiği yeni sezon mesajında, "Öncelikle yeni sezon için çok mutluyum. İnşallah çok sağlıklı ve mutlu sezon geçiririz" dedi.

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Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Tijana Boskovic, Türkçe olarak verdiği yeni sezon mesajında, "Öncelikle yeni sezon için çok mutluyum. İnşallah çok sağlıklı ve mutlu sezon geçiririz" dedi.

Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turuncu-beyazlıların Sırp voleybolcusu Boskovic de burada İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"YENİ SEZONA HAZIRIM"

Kulübe geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tijana Boskovic, "Eczacıbaşı VitrA ile 5. sezonuma hazırım. Takımda genç oyuncularımız var. Ama aynı zamanda deneyimli oyuncularla da bir araya geldiğinde bunun çok iyi bir enerji oluşturacağını düşünüyorum. Bunu da görmek için önümüzde iki gün sonra çok önemli bir mücadele var. Çarşamba günü Süper Kupa'da önemli bir karşılaşmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN'IN FİNAL OYNAMASI ÇOK GÜZEL"

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan Milli Takımı ile finalde Türkiye'yi 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmalarına ilişkin olarak ise Boskovic, "Turnuvadan önce de biliyorduk, Ankara'da inanılmaz bir seyirci kitlesi vardı. Biz de çok iyi bir performans sergiledik turnuva boyunca, Türkiye de aynı şekilde. İki takımın final oynaması zaten çok güzel bir sonuç ortaya çıkardı. Simge, Hande önceden tanıdığım arkadaşlarım. Eminim ki onlarla yine milli takım düzeyinde karşılıklı oynayacağız ve çok da güzel olacaktır" şeklinde konuştu

22 yaşındaki sporcu, Türkçe olarak verdiği yeni sezon mesajında ise şunları dile getirdi:

"Öncelikle yeni sezon için çok mutluyum. İnşallah çok sağlıklı ve mutlu sezon geçiririz."

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, İhlas Haber Ajansı, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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