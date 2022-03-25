Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı - Son Dakika

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, çok güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini ve 2018'den sonra kupayı tekrar kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamada bulunan Boskovic, "Dürüst olmak gerekirse CEV Kupası'nı kazanmak kolay olmadı. Sırbistan, Slovenya, Romanya ve Rusya'dan çok iyi takımlara karşı mücadele ettik. Son olarak da Almanya'dan Stuttgart ile oynadık. Bizim için uzun ve zorlu bir yolculuk oldu. En iyi performansımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Kupayı İstanbul'a getireceğimize inanmıştık. 2018'de bu kupayı kazanmıştık. Bir kez daha kazanma şansı elde ettiğimiz için takımım adına mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kupada en zorlandıkları maçın final rövanşı olduğunu kaydeden Sırp oyuncu, "İlk maçı İstanbul'da taraftarlarımız önünde oynadık ve kazanmayı başardık. Rövanş için avantaj elde ettik. Şampiyonluk için Stuttgart'ta alacağımız iki set yetecekti. Yine de zor olacağını biliyorduk. Çünkü Stuttgart, taraftarı önünde etkili bir takım. Sergilediğimiz performansla gurur duyuyorum. Tamamen odaklanmıştık. Sahada iyi bir enerji ve performans ortaya koyduk. İki seti kazanıp şampiyonluğu garantiledik ve maçı da 3-1 kazanmayı başardık." yorumunu yaptı.

Eczacıbaşı'nın bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğuna inandığını aktaran Boskovic, "Daha zorlu turnuvalarda mücadele edecek güçteyiz. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak orada da gücümüzü göstermek istiyoruz. Şimdi Türkiye Kupası yarı finali ve Türkiye ligine odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan 25 yaşındaki voleybolcu, "Eczacıbaşı'nda 7. sezonumu geçiriyorum. Bence bu yıl, en zor lig sezonunu yaşıyoruz. Her maç birbirinden zor geçiyor. Ligde yarı finali muhtemelen Fenerbahçe Opet'e karşı oynayacağız. Çok güçlü bir takım. İlginç play-off maçları yaşanacak. Elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalışacağız. En iyi performansımızı sahaya yansıtabilirsek daha fazla kupalar kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Beyza Arıcı: "Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek ve yoğun mesai var"

Milli voleybolcu Beyza Arıcı, tüm ekibi şampiyonluktan dolayı kutlayarak, "Kupayı kaldırmak hiçbir zaman göründüğü kadar kolay olmuyor. Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek ve yoğun mesai var. Her maça ayrı ayrı fazlasıyla çalıştık. Bu çalışma bize kupayı getirdi." diye konuştu.

En zorlandıkları maçları final serisinde oynadıklarını belirten Beyza, "İkinci maçta Stuttgart'a gittiğimizde iki set almamız yeterliydi. Şampiyonluğu yaşadıktan sonra aslında oynadığımız üçüncü set bizim için zor geçti. Çünkü şampiyonluktan sonra devam etmek gerçekten zor oluyor. Buna rağmen 3-1 kazandık ve kupayı kaldırdık, o yüzden mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Lig ve kupa maçlarına odaklandıklarını ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini kaydeden Beyza Arıcı, "Amacımız ve en büyük isteğimiz kulübümüz adına önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. O kupayı da kazanarak kendimizi göstermek istiyoruz. Ligimizde çok güçlü rakiplerimiz var. Biz de güçlüyüz. Şu an oynayacağımız iki kupamız var; Türkiye Kupası ve Türkiye ligi. İki alanda da şampiyonluk kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.