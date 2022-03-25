Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı

25.03.2022 13:56

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, çok güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini ve 2018'den sonra kupayı tekrar kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, çok güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini ve 2018'den sonra kupayı tekrar kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamada bulunan Boskovic, "Dürüst olmak gerekirse CEV Kupası'nı kazanmak kolay olmadı. Sırbistan, Slovenya, Romanya ve Rusya'dan çok iyi takımlara karşı mücadele ettik. Son olarak da Almanya'dan Stuttgart ile oynadık. Bizim için uzun ve zorlu bir yolculuk oldu. En iyi performansımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Kupayı İstanbul'a getireceğimize inanmıştık. 2018'de bu kupayı kazanmıştık. Bir kez daha kazanma şansı elde ettiğimiz için takımım adına mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kupada en zorlandıkları maçın final rövanşı olduğunu kaydeden Sırp oyuncu, "İlk maçı İstanbul'da taraftarlarımız önünde oynadık ve kazanmayı başardık. Rövanş için avantaj elde ettik. Şampiyonluk için Stuttgart'ta alacağımız iki set yetecekti. Yine de zor olacağını biliyorduk. Çünkü Stuttgart, taraftarı önünde etkili bir takım. Sergilediğimiz performansla gurur duyuyorum. Tamamen odaklanmıştık. Sahada iyi bir enerji ve performans ortaya koyduk. İki seti kazanıp şampiyonluğu garantiledik ve maçı da 3-1 kazanmayı başardık." yorumunu yaptı.

Eczacıbaşı'nın bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğuna inandığını aktaran Boskovic, "Daha zorlu turnuvalarda mücadele edecek güçteyiz. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak orada da gücümüzü göstermek istiyoruz. Şimdi Türkiye Kupası yarı finali ve Türkiye ligine odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan 25 yaşındaki voleybolcu, "Eczacıbaşı'nda 7. sezonumu geçiriyorum. Bence bu yıl, en zor lig sezonunu yaşıyoruz. Her maç birbirinden zor geçiyor. Ligde yarı finali muhtemelen Fenerbahçe Opet'e karşı oynayacağız. Çok güçlü bir takım. İlginç play-off maçları yaşanacak. Elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalışacağız. En iyi performansımızı sahaya yansıtabilirsek daha fazla kupalar kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Beyza Arıcı: "Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek ve yoğun mesai var"

Milli voleybolcu Beyza Arıcı, tüm ekibi şampiyonluktan dolayı kutlayarak, "Kupayı kaldırmak hiçbir zaman göründüğü kadar kolay olmuyor. Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek ve yoğun mesai var. Her maça ayrı ayrı fazlasıyla çalıştık. Bu çalışma bize kupayı getirdi." diye konuştu.

En zorlandıkları maçları final serisinde oynadıklarını belirten Beyza, "İkinci maçta Stuttgart'a gittiğimizde iki set almamız yeterliydi. Şampiyonluğu yaşadıktan sonra aslında oynadığımız üçüncü set bizim için zor geçti. Çünkü şampiyonluktan sonra devam etmek gerçekten zor oluyor. Buna rağmen 3-1 kazandık ve kupayı kaldırdık, o yüzden mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Lig ve kupa maçlarına odaklandıklarını ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini kaydeden Beyza Arıcı, "Amacımız ve en büyük isteğimiz kulübümüz adına önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. O kupayı da kazanarak kendimizi göstermek istiyoruz. Ligimizde çok güçlü rakiplerimiz var. Biz de güçlüyüz. Şu an oynayacağımız iki kupamız var; Türkiye Kupası ve Türkiye ligi. İki alanda da şampiyonluk kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı
Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı
Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı

YORUMLAR
500
Simge Aköz: 'Bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum' Simge Aköz: 'Bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum' Saliha Şahin: 'Sezon başında bu kupayı evimize getireceğimize çok emindim' Saliha Şahin: 'Sezon başında bu kupayı evimize getireceğimize çok emindim'

Beyza Arıcı, Stuttgart, voleybol, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Boskovic ve Beyza Arıcı, CEV Kupası şampiyonluğunun hikayesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement