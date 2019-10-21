Son Dakika Haberleri: Boskovic yıldızlaştı, Antalya'da Kuzeyboru Voleybol Takımı kazandı
Son Dakika Spor Boskovic yıldızlaştı, Antalya'da Kuzeyboru Voleybol Takımı kazandı

Boskovic yıldızlaştı, Antalya'da Kuzeyboru Voleybol Takımı kazandı

39 dakika önce

AKSARAY'ın başarılı takımlarından olan ve Voleybol Kadınlar 1'nci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Boskovic yıldızlaştı, Antalya'da Kuzeyboru Voleybol Takımı kazandı, System.String[]

AKSARAY'ın başarılı takımlarından olan ve Voleybol Kadınlar 1'nci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Takımın yıldız oyuncularından Dajana Boskovic, "Kazandık. Lider durumdayız ve hep zirvede kalacak bir takımımız var" dedi.

Kuzeyboru Voleybol Takımı, ligin 2'nci haftasında Antalya Kepez Turgut Özal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Antalyaspor ile karşılaştı. Setleri 10-25, 16-25 ve 09-25 skorla kazan Kuzeyboru, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Takımın yıldız oyuncularından Dajana Boskovic, hep zirvede kalmak istediklerini belirterek, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca yaptığımız hazırlıklarımızın karşılığını salonda verdik. Kazandık ve lider durumdayız. Hep de zirvede kalacak bir takımımız var. Aksaray'a Sultanlar Ligi heyecanını taşımak için maç kazanarak ilerleyeceğiz. Seri yakalamak ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sırada yeni bir maç var. 27 Ekim Pazar günü Nevşehir Belediyespor ile kendi evimizde karşı karşıya geleceğiz. Taraftarımız bizi zaten yalnız bırakmıyor; ama Nevşehir maçında da tıklım tıklım bir salonda onların karşısında oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


- Aksaray
Antalyaspor, voleybol, Antalya, Aksaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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