Boşluga düşen kediyi kurtarmak için duvarı kırdılar - Son Dakika
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Boşluga düşen kediyi kurtarmak için duvarı kırdılar

27.06.2022 15:37
Boşluga düşen kediyi kurtarmak için duvarı kırdılar

Sivas'ta bir iş merkezinin merdiven boşluğuna düşen kedi, iş yerinin duvarı kırılarak kurtarıldı.

Sivas'ta bir iş merkezinin merdiven boşluğuna düşen kedi, iş yerinin duvarı kırılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, düştüğü yerde mahsur kaldı. Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kediye ulaşılamayınca itfaiye ekipleri duvarı kırıp kediyi kurtardı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Çarşıbaşı, İtfaiye, Sivas, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşluga düşen kediyi kurtarmak için duvarı kırdılar - Son Dakika

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