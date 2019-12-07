Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi

Bosna Hersek Suriye'de bulunan 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşını ve ailelerini geri getirmeyi belirsiz bir tarihe erteledi.



Bosna'nın üçlü başkanlık konseyi lideri Zeljko Komsiç hafta içerisinde grubun hafta sonunda getirileceğini açıklamıştı.