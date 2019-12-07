Son Dakika Haberleri: Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi
Son Dakika Dünya Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi - Son Dakika Dünya

Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi

6 saat önce

Bosna güvenlik bakanı "Suriye'deki ani ve öngörülemeyen gelişmeleri" gerekçe gösterek dönüşün ertelendiğini duyurdu

Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi, System.String[]

Bosna Hersek Suriye'de bulunan 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşını ve ailelerini geri getirmeyi belirsiz bir tarihe erteledi.


Bosna'nın üçlü başkanlık konseyi lideri Zeljko Komsiç hafta içerisinde grubun hafta sonunda getirileceğini açıklamıştı.

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Saraybosna, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:14 
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