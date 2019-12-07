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Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi
6 saat önce
Bosna güvenlik bakanı "Suriye'deki ani ve öngörülemeyen gelişmeleri" gerekçe gösterek dönüşün ertelendiğini duyurdu
Bosna Hersek Suriye'de bulunan 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşını ve ailelerini geri getirmeyi belirsiz bir tarihe erteledi.
Bosna'nın üçlü başkanlık konseyi lideri Zeljko Komsiç hafta içerisinde grubun hafta sonunda getirileceğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:14
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