Son Dakika Haberleri: Bosna Başbakan'ından EBSO'YA Davet

Bosna Başbakan'ından EBSO'YA Davet

1 saat önce

Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar 'ı ziyaret ederek yeni yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

Bosna Başbakan'ından EBSO'YA Davet, System.String[]

BaşbakanZvizdic " Bosna Hersek'te yatırım yapılabilecek en önemli sektörler ulaşım, enerji, sanayi, bilgi-iletişim ve turizm. İzmirli Sanayicilerien yakın süre içinde Bosna Hersek'e davet ediyorum, Bosna Hersek yatırım için giderek daha cazip hale geliyor. Türkiye'den Bosna Hersek'e yapılacak yatırımlar için çok doğru bir zaman" dedi.EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise "Bosna Hersek'le ticaret hacminin her geçen gün arttığını bunda imzalanan serbest ticaret anlaşmasının büyük faydasının olduğunu ifade etti.

EBSO'da gerçekleşen ziyarete Başbakan Denis Zvidic' in yanısıra , Bosna Hersek İzmir Fahri BaşkonsolosuAhmet Kemal Baysak veBosna Hersek Bursa Fahri KonsolosuMuzaffer Çilek katıldı.

Ziyarette Konuşan Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic "Yatırımların gerçekleştirilmesi çok hızlı bir sürede olabilir.Bosna Hersek hem Avrupa'da, hem de Avrupa dışında yer alan ülkeler açısından ilgi çekici konuma geldi. İhracatımızın yüzde 75'i Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Batıda Almanya, Avusturya, Hollanda, İtalya , doğuda ise Türkiye önemli partnerimiz. Özellikle Türkiye ile bu yılsonunda 2 milyar Euro'luk bir ticaret hacmine ulaşmayı bekliyoruz, işbirliklerimizi geliştirelim" dedi.

Bosna Hersek'te yatırım yapılabilecek en önemli sektörlerin başında ulaşım, enerji, sanayi, bilgi-iletişim ve turizm geldiğini vurgulayan Başbakan Zvidic "İzmirli Sanayicilerien yakın süre içinde Bosna Hersek'e davet ediyorum.Bosna Hersek yatırım için giderek daha cazip hale geliyor. Türkiye'den Bosna Hersek'e yapılacak yatırımlar için çok doğru bir zaman" diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise "Sayın Başbakan ile temaslarına vesile olanEBSO Onur Üyesi ve Türk sanayisine hizmetleriyle,Bosna Hersek İzmir Fahri Başkonsolosu olarak uzun yıllardır iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunan duayen büyüğümüz Sayın Kemal Baysak'a özel olarak teşekkür ediyorum. Bosna Hersek bize çok yakın ülkelerden biri, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının başlattığı bir çok ortak proje ve çalışma grupları mevcut.2002'de imzalanmış olan STA sonucunda ürünlerimizi karşılıklı olarak gümrüksüz gönderme imkanı ve50'den fazla Türk firmasının Bosna Hersek'te tutarı 150 milyon dolarıgeçen yatırımları bulunuyor" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen boyutta olmadığını da hatırlatan Başkan Yorgancılar, 660 milyon dolarlık ticaret hacmi içinde İzmir'in payının sadece 55 milyon dolar olduğunu, İzmir'den plastik ve demir ihraç edildiğini, Bosna Hersek'ten ise katı ve sıvı yağ ithalatı olduğunu söyledi.İzmir'in yatırım iklimi ve avantajlarına ilişkin bir sunum da yapan Yorgancılar "Sayın Başbakanın daveti üzerine en yakın zamanda Bosna Hersek'i ziyaret etmek için bir organizasyon konusunda Saraybosna'daki ticaret odası ile görüşerek ortak bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:16 Kaynak: Bültenler

Ender Yorgancılar, Bosna - Hersek, Güncel
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