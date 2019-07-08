Bosna'da Barış Gücü'nde görevli Türk askerlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği (AB) 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği (AB) 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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