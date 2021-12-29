Bosna'da SEDEF Vakfı'nın kurduğu Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin çalışmaları takdir topluyor - Son Dakika

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic, Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin (IUS) eğitime verdiği katkıyı takdirle karşıladığını söyledi.

Novalic, SEDEF Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topaloğlu ve IUS Rektörü Ahmet Yıldırım'ı makamında ağırladı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Novalic, IUS yetkililerine eğitime verdiği katkıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Novalic, gençleri eğitmenin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak "Eğitim toplum için son derece önemlidir. Eğitimin iyi hale getirilmesi, bilişim sektörü ve turizm için de son derece önem teşkil etmektedir." dedi.

IUS yetkilileri de Novalic'e 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin şimdiye kadar 3000'den fazla mezun verdiği, yakında Yazılım Mühendisliği bölümünü açmayı planladığı belirtildi.