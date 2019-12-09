Son Dakika Haberleri: Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor
Son Dakika Dünya Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor - Son Dakika Dünya

Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor

6 saat önce

Bosna'da savaştan kalma mayınlar, AB ülkelerine ulaşmak için ülkede sıkışan göçmenler için hayati risk teşkil ediyor. Bu tehlikeye karşı, Kızılhaç örgütü yaklaşık iki yıldır göçmenlere mayınların yerini belirten ve önemli uyarılar içeren broşürler dağtıyor

Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor, System.String[]

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasından sonra göçmenler, AB ülkelerine geçmek için farklı rotalar izlemeye başladı. Bu duraklarda biri de halen Yugoslavya savaşının izlerini taşıyan Bosna-Hersek.


Ülkede kış şartlarının etkisinin iyice artırmasıyla, Batı Avrupa'ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek'te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı.

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Avrupa Birliği, Bosna - Hersek, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:15 
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