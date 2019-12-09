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Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor
6 saat önce
Bosna'da savaştan kalma mayınlar, AB ülkelerine ulaşmak için ülkede sıkışan göçmenler için hayati risk teşkil ediyor.
Bu tehlikeye karşı, Kızılhaç örgütü yaklaşık iki yıldır göçmenlere mayınların yerini belirten ve önemli uyarılar içeren broşürler dağtıyor
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasından sonra göçmenler, AB ülkelerine geçmek için farklı rotalar izlemeye başladı. Bu duraklarda biri de halen Yugoslavya savaşının izlerini taşıyan Bosna-Hersek.
Ülkede kış şartlarının etkisinin iyice artırmasıyla, Batı Avrupa'ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek'te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:15
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