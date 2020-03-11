Bosna'da Ümit Özat'a büyük şok! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bosna'da Ümit Özat'a büyük şok! - Son Dakika Spor

Bosna'da Ümit Özat'a büyük şok!

7 saat önce

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan ve 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum izni ve lisans verilmedi.

Bosna'da Ümit Özat'a büyük şok!, System.String[]

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan ve 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum izni ve lisans verilmedi.


Bosna'da oturum izni alamayan ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu tarafından lisansı da çıkarılamayan takımının maçlarını tribünde takip eden 43 yaşındaki hoca tekrardan Türkiye'ye dönecek.

Adana Demirspor, Saraybosna, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:37 
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