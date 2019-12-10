Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edildi (2)

Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler

STOCKHOLM - Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni sırasında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir protestocu tarafından protesto edildi.