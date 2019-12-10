Son Dakika › Güncel › Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edildi (3) - Son Dakika
Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edildi (3)
6 saat önce
Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler STOCKHOLM - Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni sırasında İsveç'in...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler
STOCKHOLM - Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni sırasında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir protestocu tarafından protesto edildi.
Son Dakika Bosna soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesi İsveç'te protesto edildi 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı